Explosões matam 22 pessoas em ônibus do Sri Lanka Duas explosões em dois ônibus do Sri Lanka mataram pelo menos 22 pessoas na sexta-feira, segundo as autoridades. Os transportes públicos do país vêm sofrendo uma série de ataques atribuídos a separatistas da etnia tâmil. O primeiro atentado, durante a hora do rush da manhã, foi provocado por uma bomba deixada numa calçada, matando 20 pessoas e ferindo 64 que estavam num ônibus lotado, em Colombo, a capital, segundo militares. Mais tarde, uma outra explosão atingiu um ônibus em Polgolla, no centro da ilha, matando pelo menos mais 2 pessoas e ferindo 20 outras, de acordo com a polícia. O governo atribuiu o atentado de Colombo à guerrilha Tigres da Libertação do Tâmil-Eelam (TLTE). Os ataques atribuídos a esse grupo cresceram desde que o Exército começou uma nova ofensiva contra os territórios dos rebeldes, no norte e leste do Sri Lanka. Na quarta-feira, os militares já haviam responsabilizado os separatistas por uma explosão numa ferrovia que deixou 27 civis feridos em Colombo. O TLTE ainda não se manifestou, mas em geral rejeita o envolvimento nesse tipo de ataque. O presidente Mahinda Rajapaksa pediu calma à população. "Continuem vigilantes contra as forças do terror e continuem assistindo a polícia e as forças de segurança na tarefa de erradicar o terrorismo do nosso país", disse ele em nota. Mais de 70 mil pessoas já foram mortas em 25 anos de guerra civil no Sri Lanka. Uma testemunha disse à Reuters que o ônibus atingido em Colombo estava cravejado por estilhaços e que havia muito sangue e destroços na rua. "Eu estava a caminho do trabalho e de repente houve uma violenta explosão e vi as pessoas gritando, ensangüentadas", disse a funcionária hoteleira Aruna Wickramarachchi, de 45 anos. Uma fonte da unidade antibombas da polícia disse, sob anonimato, que o artefato foi detonado por controle remoto. (Reportagem adicional de Anuruddha Lokuhapuarachchi e Shihar Aneez)