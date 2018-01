Explosões matam 3 e ferem 13 pessoas no Afeganistão Dois civis morreram e 11 foram feridos neste sábado, 3, pela explosão de uma bomba na província de Herat, no oeste do Afeganistão, enquanto um ataque insurgente na província de Kunar, no leste, causou a morte de um policial e feriu dois. O porta-voz provincial da polícia local, Noor Khan Nikzad, declarou que às 9h45 (1h de Brasília) uma bomba foi detonada por controle remoto no centro de Herat, capital da província. A explosão matou dois civis e feriu 11. A explosão aconteceu minutos depois de vários veículos da Otan passarem pelo local, onde é freqüente o trânsito das forças militares, segundo Nizkad. Ele explicou que nenhum militar do comboio foi atingido. Na noite de sexta-feira, 2, em Kunar, um policial afegão foi morto e dois foram feridos quando um grupo de insurgentes fortemente armados atacou o posto policial do distrito de Sirkanay, informou um porta-voz do Ministério do Interior afegão.