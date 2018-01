Explosões matam ao menos três e ferem 42 na Etiópia Pelo menos três pessoas morreram e 42 ficaram feridas em uma série de explosões em Adis-Abeba, a capital etíope, informaram fontes policiais. Um total de nove explosões ocorreram desde as primeiras horas desta sexta-feira em Adis-Abeba, a última foi registrada em um café do mercado principal, onde dois foram mortos. "Acreditamos que o alvo principal dos atentados são civis, os ataques têm sido feitos com a intenção de dar a impressão de que não existe paz no país", disse o porta-voz da polícia federal, comandante Demsash Hailu. Nenhum grupo se responsabilizou pelas explosões registradas desde o princípio do ano, nem pelo lançamento de duas granadas que explodiram na capital em janeiro passado e que causaram danos menores. Em fevereiro, a polícia disse ter achado material explosivo relacionado com o principal grupo da oposição, Coalizão para a Unidade e a Democracia (CUD), o que levou alguns de seus membros a enfrentar um julgamento por traição e planejamento de genocídio.