Explosões matam duas pessoas e ferem doze no Iêmen Duas bombas explodiram nesta segunda-feira na cidade portuária de Aden, no Iêmen, matando duas pessoas e ferindo outras 12. A primeira bomba explodiu do lado de fora de um clube esportivo, ferindo quatro pessoas e enviando a polícia e unidades de resgate para o local da explosão. A segunda bomba explodiu assim que as equipes chegaram, ferindo outras dez pessoas, incluindo três soldados. Dois dos civis morreram no hospital. Ainda não há informações sobre a autoria dos atentados, embora as características da ação - bombas programadas para explodir em intervalos - sejam recorrentes no trabalho de militantes da Al-Qaeda no vizinho Iraque.