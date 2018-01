Explosões matam duas pessoas no Paquistão Duas bombas de fabricação caseira explodiram numa área próxima a instalações militares americanas na cidade de Kohat, no noroeste do Paquistão, matando duas pessoas e ferindo outras três, informou um porta-voz do Exército dos EUA. A vítima da primeira explosão aparentemente estaria plantando a bomba quando houve a detonação. A segunda explosão, ocorrida cerca de 25 minutos depois, no mesmo local, matou um oficial afegão de inteligência e feriu três policiais que investigavam a primeira detonação.