Explosões matam pelo menos 55 no Iraque Uma série de explosões quase simultâneas, provavelmente causadas por carros-bomba, deixaram pelo menos 55 mortos e 238 feridos no Iraque, na madrugada desta quarta-feira. No distrito de Saudia, em Basra, Sul do país, quatro veículos foram destruídos, entre eles dois ônibus escolares. Pelo menos um dos ônibus poderia estar lotado de passageiros. Uma fonte policial informou que cerca de 10 estudantes que iam de ônibus para a escola estão entre os cerca de 45 mortos no local. Corpos ensangüentados e queimados estão sendo levados às pressas para hospitais da região. A fachada de uma delegacia instalada no local das explosões ficou destruída. Uma das bombas fez surgir, na entrada do prédio, um buraco de dois metros de profundidade por três de diâmetro. Além de três viaturas policiais, outros carros que estavam próximos foram atingidos. Uma outra explosão foi ouvida, quase no mesmo instante, nas proximidades da academia de polícia de Basra, no distrito de al-Zubair. Cerca de uma hora depois, houve mais uma detonação no mesmo local. Foram 10 os mortos nessas duas últimas detonações. Entre os feridos, há dois soldados britânicos.