Explosões matam pelo menos nove pessoas em Bagdá

Mais de 170 pessoas morreram em episódios de violência ocorridos no Iraque nos últimos cinco dias. O Exército dos Estados Unidos também informou que nove soldados ficaram feridos em ataque a um comboio militar na zona leste de Bagdá. Hoje, a polícia iraquiana ainda revirava os destroços deixados por uma explosão que matou 78 pessoas e feriu 143 na noite de ontem em Cidade Sadr, um bastião xiita da capital do país. Os investigadores desse atentado tentam determinar como uma bomba tão potente, com cerca de 200kg de explosivos, foi levada até o local sem que ninguém percebesse.

Autoridades norte-americanas e iraquianas advertem que novos atentados são possíveis nos dias que antecedem a retirada das tropas dos EUA dos principais centros urbanos do Iraque, prevista para terça-feira. Teme-se que os ataques continuem depois da retirada.