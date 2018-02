Explosões na Líbia encerram reunião entre líderes

Sami Ghattas, porta-voz da missão da ONU na Líbia, afirmou que não ficou claro se as explosões deste domingo tiveram como alvo a reunião entre Al Thinii e Leon na cidade de Bayda, no leste do país. O enviado da ONU planejada viajar a outras cidades, mas deixou o país imediatamente após o ataque.

A visita de Leon à Líbia aconteceu após a suprema corte do país considerar o novo governo e o parlamento do país inconstitucionais, na quinta-feira, causando mais caos em um país abalado por conflitos entre milícias. Al Thinni é o primeiro-ministro do governo reconhecido internacionalmente. Fonte: Associated Press.