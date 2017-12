Explosões no Iraque deixam oito mortos Pelo menos uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas na explosão de um carro-bomba em um mercado popular de Bagdá, segundo fontes policiais locais. O atentado ocorreu às 19h45 (12h45 em Brasília) no bairro de Abu Dechir. As fontes disseram que o número de mortos pode aumentar porque muitos feridos estão em estado grave. A explosão danificou várias lojas e veículos estacionados na área. Em outros ataques realizados por grupos armados ao norte de Bagdá, sete pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas, informaram fontes de segurança locais. Em cinco ataques lançados na cidade de Baquba e em áreas situadas em seus arredores, cinco civis morreram e outros cinco estão feridos, indica um comunicado do escritório de coordenação de segurança conjunta iraquiano-americana de Diyala. Entre os feridos está um vereador de Baquba, que foi atingido pelos disparos de desconhecidos em uma emboscada no bairro de Um al-Ozam, e teve de ser hospitalizado. Além disso, um grupo de supostos insurgentes destruiu com bombas uma mesquita na área Al-Jarnabat, no norte da cidade, mas não causou vítimas, acrescenta o comunicado, que também indicou que, nas proximidades dessa região, três pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba perto de uma casa. Na província vizinha de Salahedin, um motorista morreu e outros sete ficaram feridos em uma emboscada armada por desconhecidos contra um comboio de caminhões que transportavam material de construção para uma base americana. Segundo fontes policiais de Salahedin, esse ataque foi feito por cerca de 30 homens armados que viajavam em sete veículos, e que interceptaram a caravana nas proximidades da cidade de Dujail, cerca de 70 quilômetros ao norte de Bagdá.