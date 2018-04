Explosões no Norte do Cáucaso deixam dois feridos na Rússia

Reuters

MOSCOU- Ao menos duas pessoas ficaram gravemente feridas em duas explosões nesta terça-feira, 20, na região do Daguestão, na Rússia. O Kremlin está se esforçando para conter uma insurgência islâmica que atua no norte do Cáucaso, região da qual o Daguestão faz parte.

As explosões ocorreram no centro da capital do Daguestão, Makhachkala, e feriram um parente de um oficial que trabalhava para o FSB, serviço secreto da Rússia que sucedeu a KGB.

Nas regiões caucasianas da Chechênia, Ingushetia e Daguestão, ao menos 862 pessoas foram mortas no último passado em atentados, segundo a agência caucasiana Knot.

Apesar dos esforços do presidente Dmitri Medvedev para conter o que ele chama de "tumor canceroso", críticos afirmam que a pobreza e táticas severas das forças russas contra os caucasianos engrossam as fileiras dispostas a ingressar na insurgência.