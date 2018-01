Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos A estação de trem de Atocha, em Madri, foi alvo de explosões na manhã desta quinta-feira. A polícia, em estado de alerta máximo diante da violência separatista basca por causa das eleições gerais de domingo, chegou às pressas à estação. Uma testemunha ouvida pela agência de notícias Associated Press afirmou ter visto uma mulher com o rosto ensangüentado do lado de fora do local de embarque. Um homem foi retirado do local em uma maca. Pelo menos outras três pessoas recebiam primeiros-socorros. Os curiosos, que se aglomeram na área, dizem ter ouvido pelo menos duas detonações.