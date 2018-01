Explosões nos arredores de prédio que abriga reféns na Arábia Explosões e tiros foram ouvidos na madrugada deste domingo nos arredores do complexo residencial, onde militantes supostamente ligados à rede extremista Al-Qaeda, que mataram pelo menos dez pessoas, fizeram cerca de 60 reféns. As explosões ocorreram por volta das 20h30 deste sábado (horário de Brasília). Forças de segurança obrigaram os jornalistas a deixar o condomínio residencial, onde o comando refugiava-se com os reféns. Momentos ante do tiroteio, oito pessoas foram libertadas e, segundo eles, havia pelo menos mais 50 reféns no prédio.