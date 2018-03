Explosões ocorrem na capital da Líbia e em Benghazi Autoridades da Líbia informaram que explosões ocorreram neste sábado em Trípoli, capital do país, e em Benghazi. Até o momento, não há relato de vítimas. Um funcionário disse que uma bomba tinha como alvo uma igreja abandonada em Benghazi que já tinha sofrido com um incêndio. A explosão danificou apenas um carro estacionado de lado de fora do local. A fonte afirmou que duas outras explosões tinham como alvo veículos de segurança estacionados em outras partes da cidade. Um soldado ficou levemente ferido.