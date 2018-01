Explosões provocam mortes em mesquitas do Iraque Uma série de explosões contra mesquitas xiitas no Iraque deixaram vários mortos e feridos nesta terça-feira. Cinco bombas foram detonadas pouco depois das 10h (horário local) em duas das maiores mesquitas de Karbala, a 80 km de Bagdá, causando pânico entre peregrinos no último dia de uma festividade islâmica. Quase simultaneamente, três explosões sacudiram a mesquita de Kazimiya, na capital do país. As áreas das explosões foram isoladas pela polícia e ambulâncias foram deslocadas para socorrer vítimas. Dezenas de homens armados, mas vestidos como civis, tratavam de manter a ordem. Um repórter da agência de notícias Associated Press informou ter visto dez cadáveres sendo removidos em Karbala, além de muitos feridos.