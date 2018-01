Explosões sacodem fortaleza sunita em Faluja Pelo menos duas pessoas morreram por causa de explosões que sacudiram um forte rebelde sunita na cidade de Faluja, na manhã desta quarta-feira. Segundo testemunhas, aviões norte-americanos voaram baixo sobre a região antes do amanhecer e, novamente, algumas horas depois. O exército dos Estados Unidos não fez comentários a respeito. Até o momento, não há informação sobre o número de feridos. Na terça-feira, aviões dos EUA dispararam vários mísseis sobre Faluja, em resposta aos ataques feitos contra fuzileiros navais americanos. Quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Em comunicado emitido na noite do mesmo dia, o porta-voz da infantaria da Marinha, o tenente coronel T.V. Johnson disse que ?estima-se que um importante número de combatentes inimigos (ao menos 100) tenha morrido? por conta do bombardeio.