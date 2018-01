Explosões sacodem o centro de Bagdá Quatro rodadas de explosões de morteiros sacudiram a região da sede do partido político do primeiro-ministro Iyad Allawi, no centro de Bagdá, nesta quarta-feira. Seis pessoas ficaram feridas. Uma casa de propriedade de Allawi foi atingida, mas o primeiro ministro não estava no local no momento do ataque. Cerca de uma hora depois, mais uma explosão foi ouvida na cidade. O exército dos EUA ainda não comentou as explosões, ocorridas horas antes de o governo interino anunciar lei que dará a Allawi a autoridade para impor medidas de emergência para manter a segurança do país. O ataque desta quarta foi o segundo contra o partido do primeiro-ministro. Nos dias que antecederam a entrega da soberania iraquiana (28 de junho), os escritórios do partido foram tomados por rebeldes em Bakuba.