Explosões sacodem o centro de Bagdá Várias explosões foram ouvidas no centro de Bagdá nesta terça-feira, e uma nuvem de poeira foi vista sobre a área da Zona Verde, região que concentra quartéis das forças norte-americanas. Ainda não há informações se houve uma explosão na zona, ou se o ataque aconteceu apenas nas proximidades. Pelo menos uma das explosões parece ter sido causada por granadas de mão lançadas contra uma patrulha dos Estados Unidos, disse o sargento David Larsen, da 1ª Divisão de Cavalaria, responsável pela área. Não foram esclarecidas as causas das outras detonações. Cerca de uma hora depois das explosões no centro, houve outra detonação na região sudeste da cidade, ferindo três civis iraquianos e causando danos a uma escavadora, informou o coronel amerciano Jim Hutton.