Explosões são ouvidas na fronteira entre Turquia e Iraque Várias explosões de grande potência foram ouvidas hoje próximas à fronteira turco- iraquiana, segundo jornalistas da France Press que estão em Silopi, última cidade antes da fronteira com o Iraque. A origem das explosões, cujo número varia entre "três e cinco", de acordo com testemunhas, ainda é desconhecida. "Ouvimos explosões. Penso que não tenham ocorrido no nosso território", informou um policial turco sob anonimato. As explosões, as primeiras do gênero na região, derrubaram os muros de casas de Silopi, cidade situada a cerca de 10 quilômetros do Iraque. Do lado iraquiano, a região, sob controle dos curdos, tem sido palco de confrontos desde o início das hostilidades em 20 de março.