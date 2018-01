Exportação de minério argentino ao Brasil aumentou O valor das exportações de minério argentino ao Brasil aumentou 16% no ano passado se comparado a 2004, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Mineração da Nação. A venda deste tipo de produto para o Brasil aumentou de US$ 428 milhões em 2004 para US$ 510 milhões no ano passado. A Secretaria argentina informou que os principais produtos exportados ao Brasil em 2005 foram o cobre e seus concentrados, chumbo bruto e refinado, boratos e sulfatos, entre outros. No caso do cobre, o aumento durante o ano passado foi de 27% em relação a 2004, e as exportações de boratos e sulfatos subiram mais de 13%. Estes últimos minerais foram destinados principalmente à indústria agrária, química, farmacêutica e à elaboração de pinturas e couros.