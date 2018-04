Exportações chinesas desabam 26,4% em maio

A queda das exportações, principal consequência da crise na China, continuou em maio pelo sétimo mês consecutivo e foi de 26,4%, 3,2 pontos a mais que em abril e a pior da década, informou nesta quinta-feira a Administração Geral de Alfândegas da China, através da agência "Xinhua".

As vendas ao exterior, motor da terceira maior economia mundial, foram no quinto mês do ano de US$ 88,758 bilhões, número inferior aos US$ 91,94 bilhões registrados em abril, destacou a Administração em comunicado. Já as importações caíram 25,2% no período, para US$ 75,36 bilhões.

Os dois números juntos mostram uma queda de 25,9% no comércio exterior da China, para US$ 164,13 bilhões. Os números acumuladas dos primeiros meses deste ano indicam uma queda de 21,8% nas exportações e de 28% nas importações.