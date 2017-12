Exportações de calçados subiram 12% As exportações de calçados cresceram 12% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, e atingiram US$ 414 milhões, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abit). A alta nas vendas está próxima da projeção do setor de crescer entre 15% e 20% neste ano. "Estamos trabalhando dentro das nossas estimativas", comenta Ricardo Wirth, vice-presidente de mercado externo da entidade. "Estes números referem-se a pedidos negociados para a temporada de primavera-verão no Hemisfério Norte", ressalta Heitor Klein, coordenador do Programa Calçado Brasil, da Abicalçados. A partir de março e abril, inicia-se a produção e entrega dos negócios de outono/inverno. Na análise mês a mês, também há crescimento nas exportações. Isoladamente, março registrou um faturamento de US$ 149 milhões, 18% a mais de faturamento em relação ao mesmo mês do ano passado, que foi de US$ 126 milhões. Significa também um aumento de 11% em comparação com o mês de fevereiro deste ano, quando o setor contabilizou ganhos de US$ 134 milhões.