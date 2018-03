Exportações de petróleo iraquiano serão retomadas As primeiras exportações de petróleo iraquianas do pós-guerra serão efetuadas em 22 de junho, quando navios petroleiros carregarem seus tanques com petróleo cru no terminal turco de Ceyhan, disse nesta quinta-feira, um alto funcionário do governo iraquiano. "As exportações em Ceyhan serão iniciadas no domingo", disse Mohammed al-Jibouri, presidente da Organização do Mercado de Petróleo Iraquiano. Também será retomado no domingo o bombeamento de petróleo iraquiano a partir dos campos de exploração de Kirkuk, também com destino a Ceyhan, assim que os petroleiros começarem a carregar seus tanques. A operação do oleoduto foi paralisada durante a guerra promovida pelos Estados Unidos contra o Iraque.