Exposição em Berlim relembra cotidiano de Hitler com objetos do ditador O German Historical Museum, de Berlim, abriu na sexta-feira uma exposição com objetos de Adolf Hitler. É a primeira mostra com esta abordagem desde a morte do líder nazista, em 1945. A exibição é intencionalmente prosaica, expõe utensílios domésticos adornados com símbolos nazistas. "Como pessoa, Hitler era um homem qualquer", afirma o curador Ulrech Thamer. Para Thamer, relembrar o passado é um meio de se prevenir contra novas ondas de populismo e xenofobia.