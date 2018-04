Extrema direita assusta os EUA Em 1865, quando a Confederação estava "in extremis", Jefferson Davis obrigou os assustados legisladores que se haviam rebelado a aceitar o pedido de Robert Lee de que fossem recrutados soldados negros para integrar as exauridas fileiras do Exército da Virginia do Norte. Indignado, um jornalista sulino acusou Lee e Davis de abrir mão "da joia da coroa que é a nossa independência". Um deputado radical afirmou que, se se permitisse que os negros combatessem ao lado dos soldados brancos, "tudo pelo qual lutamos terá sido uma mentira". Uma onda semelhante de revolta e repúdio agita atualmente a extrema direita dos EUA. Não estamos falando de republicanos conservadores. Trata-se da direita ensandecida, para a qual a eleição de Barack Obama foi muito mais do que uma derrota política: foi um pesadelo racial e existencial. Se ele for bem-sucedido, se não ocorrer nenhuma catástrofe ou abuso dos direitos, essas pessoas temeram, conspiraram e odiaram em vão. A extrema direita dos EUA vive num mundo de sombras, e o caráter ilusório de suas mais profundas convicções - o antissemitismo, a supremacia branca e uma mistura tenebrosa de teorias da conspiração econômicas e constitucionais - faz com que a busca das causas desta atitude em suas fileiras se torne uma façanha arriscada. Mas é evidente que algo está se mexendo nesta fossa negra tipicamente americana, e de um modo nunca visto desde meados de 1990. Em 1995, um surto de atividade das milícias culminou com o atentado ao prédio do governo federal de Oklahoma City, o incidente terrorista em solo americano que provocou mais mortes até o 11 de Setembro. Boatos de que o novo governo Obama planejaria secretamente confiscar as armas de fogo dos americanos começaram a aparecer na internet e provocaram uma corrida às lojas que dispõem de armas de assalto em seus estoques. Em abril, ocorreram os primeiros episódios de violência: três policiais de Pittsburgh foram assassinados por um jovem de 23 anos por temer que suas armas fossem apreendidas. O assassino frequentava sites em que se pregava a supremacia da raça branca, e ele insistia frequentemente com seus amigos sobre o "controle dos judeus" nos bancos e na imprensa. Pouco tempo depois, um soldado da Guarda Nacional da Flórida matou dois vice-delegados, supostamente por estar "perturbado" com a eleição de Obama. Ele também era um frequente visitante dos sites da extrema direita. Recentemente, tivemos o assassinato de um médico que realizava abortos no Kansas, e a morte de um guarda do Museu do Memorial do Holocausto, por um homem de 88 anos que negava o genocídio de judeus pelos nazistas e havia publicado um violento livreto antissemita. Os autores dos crimes mantêm há muitos anos vínculos com a extrema direita, e ambos foram condenados - o do Kansas por posse de material destinado à fabricação de bombas; o do museu por tentar sequestrar membros do Federal Reserve (banco central americano). O homem que matou o guarda do Memorial do Holocausto havia trabalhado com Willis Carto, compadre de antissemitas americanos e último elo vivo de Francis Parker Yockey, o teórico político que tentou criar um movimento neofascista internacional, após a 2ª Guerra. Organizações privadas, como a Liga Antidifamação e, mais recentemente, o Centro Sulino de Direito e Pobreza empreendem um trabalho heroico na busca dessas pessoas e de informações sobre suas convicções. Mas a direita violenta constitui um problema particularmente difícil para a polícia. Desde o início da década de 90, os teóricos do movimento criaram o conceito da "resistência não organizada" praticada por "lobos solitários". É uma tática que pretende impedir que seus sequazes ingressem em organizações nas quais agentes do governo possam se infiltrar. Seus defensores devem trabalhar sozinhos, usar a internet para se informar e evitar reuniões onde possam ser fotografados. Também são aconselhados a agir por conta própria. Ao mesmo tempo, extremistas americanos têm o benefício da branda legislação americana sobre a posse de armas. Na maioria dos países, os aspirantes a terroristas devem fazer parte de grupos para obter armas. Aqui, podem comprá-las no atacado em qualquer loja. Há dois meses, o Comitê Nacional Republicano e diversos comentaristas conservadores ficaram com raiva por causa de um relatório do Departamento do Segurança Nacional que chamava a atenção para a potencial ameaça terrorista em razão do ressurgimento do extremismo de direita. O departamento acabou se desculpando por destacar que extremistas clandestinos tentavam recrutar pessoal militar. (Os três envolvidos no atentado de Oklahoma desenvolveram suas convicções durante o serviço militar.) Enquanto o número de vítimas aumenta, é possível que o departamento reconsidere seu pedido de desculpa. *Tim Rutten é comentarista político