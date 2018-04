Extrema-direita britânica terá vaga no Parlamento da UE A Grã-Bretanha elegeu hoje o seu primeiro político de extrema-direita para o Parlamento Europeu. Os resultados anunciados hoje mostram que o Partido Nacional Britânico conquistou uma cadeira no Parlamento Europeu com votos de Yorkshire e o distrito de Humber, no norte da Inglaterra. A Grã-Bretanha, com 60,4 milhões de habitantes, tem 72 cadeiras no Parlamento Europeu.