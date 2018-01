Extremista estava em balsa filipina incendiada Um homem identificado pelo grupo extremista islâmico Abu Sayyaf como um militante suicida de suas fileiras estava a bordo de uma balsa que na semana passada incendiou-se depois de uma explosão, informou a Guarda Costeira das Filipinas nesta terça-feira. Pelo menos 134 pessoas continuam desaparecidas em decorrência do desastre da última sexta-feira, informaram autoridades locais. Apenas um corpo foi encontrado até o momento. O restante dos 899 passageiros e tripulantes da balsa conseguiram escapar. O Abu Sayyaf assumiu a responsabilidade pela explosão e identificou o suposto "militante suicida" como Arnulfo Alvarado, de 33 anos, informou o Philippine Daily Inquirer. Suspeita-se que o Abu Sayyaf tenha laços com a rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo terrorista saudita Osama bin Laden. Relatórios dos serviços secretos filipinos vinham indicando as balsas como possíveis alvos de ações extremistas. As balsas são um dos principais meios de transporte nas Filipinas. O Abu Sayyaf é famoso por seqüestros, assassinatos e atentados a bomba. Entretanto, o governo filipino descartou a possibilidade de participação do Abu Sayyaf como "propaganda" e a companhia WG&A, operadora da embarcação, informara inicialmente que Alvarado não estava na lista de passageiros. Hoje, Arman Balilo, porta-voz da Guarda Costeira, confirmou Alvarado como 13º nome da lista de pessoas a bordo da balsa. Seu nome também figura na lista de desaparecidos. "As investigações continuam, mas a posição da Guarda Costeira é a de que qualquer um pode fazer um afirmação como essa", disse Balilo, referindo-se à reivindicação da explosão pelo Abu Sayyaf, um grupo presente na lista de organizações consideradas "terroristas" pelo governo dos Estados Unidos. Testemunhas disseram que uma poderosa explosão deu início ao incêndio. Porém, o vice-almirante Arturo Gosingan, comandante da Guarda Costeira, disse não haver indícios de que uma bomba causou a explosão na balsa momentos depois de ela deixar Manila. Mergulhadores, investigadores e bombeiros ainda procuram por desaparecidos nos destroços da embarcação, que repousa no fundo das águas turvas da Baía de Manila. Uma listagem anterior informava o desaparecimento de 137 pessoas, mas três sobreviventes entraram em contato com as autoridades, reduzindo para 134 o número de desaparecidos, disse Gosingan.