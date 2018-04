Extremistas islâmicos executam 2 jovens na Somália

"Todo mundo que assistiu à execução não podia conter a dolorosa experiência. Duas garotas jovens foram mortas a tiros e ninguém pôde ajudar e fazer nada", disse Dahir Casowe, um ancião de Belet Weyne. A rede extremista Al-Shabab é ligada à rede Al-Qaeda e tem conduzido execuções e amputações na Somália, forçando a introdução de uma visão extremista da Sharia, a lei islâmica, no país da África Oriental.

Esta foi a primeira execução de adolescentes em Belet Weyne, que a Al-Shabab tomou há apenas um ano. Apenas pouco antes da execução, o xeque Mohamed Ibrahim sentenciou as duas à morte por espionagem para soldados do governo que lutam contra a Al-Shabab. Moradores disseram que a Al-Shabab convocou a população com alto-falantes para assistir às execuções. Mais tarde, Ayan Mohammed Jama, de 18 anos, e Huriyo Ibrahim, de 15 anos, foram mostradas vestindo véus e com vendas nos olhos, antes de serem executadas. As informações são da Associated Press.