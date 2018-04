Escândalo na BBC afeta novo executivo do 'NYT'

Savile foi um dos mais famosos astros de TV na Grã-Bretanha e apresentava programas infantis. Segundo a polícia do país, porém, ele era um assediador sexual contumaz. Segundo as autoridades britânicas, Savile coagiu ou convenceu mais de 200 adolescentes a manter relações sexuais com ele - em seu carro, seu trailer e até em camarins, dentro das instalações da emissora - ao longo de seis décadas.

No fim do ano passado, enquanto Mark Thompson ainda dirigia a BBC, uma reportagem investigativa sobre o ex-apresentador conduzida pelo programa Newsnight, da mesma emissora, foi cancelada semanas antes da transmissão de um tributo a Savile. A BBC nega ter acobertado o caso. Peter Rippon, no entanto, deixou o cargo de editor do Newsnight recentemente, durante uma apuração interna sobre o assunto.

Thompson deverá assumir o cargo de presidente e editor-chefe do New York Times no dia 12. No artigo, Margaret Sullivan exige que o New York Times cubra "agressivamente" o caso. "Derrubar a pauta impugnou a integridade da BBC", afirmou a jornalista. "Qual a probabilidade de ele não saber de nada?", questionou. / REUTERS