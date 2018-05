Ontem à noite, Bouteflika anunciou mudanças constitucionais e na lei eleitoral do país "com o objetivo de aprofundar o processo democrático", em meio a protestos em países vizinhos do norte da África. Antes disso, em fevereiro, Bouteflika decretou o fim do estado de emergência, em vigor no país há 19 anos. As informações são da Associated Press.