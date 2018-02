Extremistas matam 9 operários na Nigéria

O porta-voz, coronel Sagir Musa, afirmou que as vítimas tiveram as gargantas cortadas. Ele disse que um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira ainda respirando, mesmo com forte sangramento no pescoço. O Exército acusa "terroristas", como costuma referir-se ao grupo islamita radical Boko Haram.

O morador Matthew Okoye afirma ter visto 14 cadáveres. Ele disse que algumas vítimas eram do sul do país, região predominantemente cristã. Autoridades costumam informar menos mortes do que o ocorrido, temendo incitar represálias, que geralmente acontecem quando os ataques envolvem pessoas de diferentes religiões.

O governo nigeriano culpa o Boko Haram por mais de 620 mortes somente neste ano. As informações são da Associated Press.