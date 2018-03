Exxon Mobil anuncia dois desaparecidos em incêndio A Exxon Mobil, maior companhia petrolífera do mundo e proprietária da refinaria de Staten Island, onde explodiu hoje um barco de transporte de gás, disse que dois trabalhadores estão desaparecidos desde a explosão no terminal de distribuição Port Mobil. Uma fonte da empresa disse um trabalhador cfoi ferido e está hospitalizado, mas que ?outros dois que se encontravam a bordo do barco continuam desaparecidos?. O barco que transportava gás combustível explodiu minutos depois das 10h00 locais (12h00 de Brasília), em Staten Island, um dos cinco condados da cidade de nova York, gerando um gigantesco incêndio e uma enorme nuvem de fumaça negra. A empresa diz que ainda desconhece as causas da explosão. Bombeiros e a Guarda Costeira ainda combatem focos de chamas.