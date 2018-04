FAB enviará 3 aviões com equipamento médico para Haiti

Três aviões C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira (FAB) decolam nesta quinta-feira, 14, para o Haiti, levando a estrutura do Hospital de Campanha da Aeronáutica (HCAMP). Os aviões vão partir da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, segundo informação do Ministério da Aeronáutica.

Segundo a nota distribuída à imprensa, as aeronaves vão transportar equipamentos, que incluem 17 módulos do Hospital de Campanha e 34 módulos da Unidade Celular de Intendência (UCI). Essas unidades devem proporcionar toda a infraestrutura necessária para os militares, como geradores e alojamentos. Além disso, uma equipe de 50 profissionais de saúde da Aeronáutica estará embarcando nessa missão.

De acordo com a nota, o objetivo da FAB é prestar atendimento médico às vítimas do terremoto ocorrido na última terça-feira, em coordenação com o Exército. "O cenário que

esperamos é um dos piores possíveis, em função da falta de estrutura do país.

A nossa missão é salvar vidas, por isso estamos indo para lá", ressaltou o Brigadeiro-Médico José Maria Calheiros, chefe da missão, segundo a nota da Aeronáutica. O brigadeiro já teve experiências semelhantes nos terremotos de El Salvador e México.

O Hospital de Campanha é um hospital de guerra da FAB, que tem mobilidade, podendo ser estruturado em qualquer local. A expectativa da Aeronáutica é de que o Hospital já esteja funcionando amanhã à noite e em sua configuração completa, com módulos de UTI, raio-x e laboratórios.

A Aeronáutica informou ainda que o Boeing 707 KC 137 da FAB, que decolou hoje às 16h20 da Base Aérea de Brasília, retornará amanhã ao Brasil trazendo os primeiros militares brasileiros feridos no terremoto. A previsão é que o avião pouse no Galeão, no Rio de Janeiro, no início da tarde. A FAB pretende ainda envolver outras aeronaves na operação Haiti, que poderão decolar amanhã.