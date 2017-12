FAB espera ordem para resgatar brasileiros na Bolívia Um avião Hércules C-130 (esq) e dois helicópteros Super Puma (dir) estão prontos para decolar da Base Aérea de Campo Grande, com destino a La Paz, capital da Bolívia, para resgatar turistas brasileiros que estão sitiados naquela cidade devido à revolta popular contra o governo boliviano. A equipe de resgate tem de 16 a 20 militares e está aguardando orientações do Itamaraty para seguir viagem. Informações extraoficiais afirmam que está havendo dificuldades para o pouso, em La Paz, devido à confusão criada pela situação no país vizinho. Divulgação/FAB