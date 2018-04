FAB fará resgate de brasileiros isolados no Peru Um Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) fará o resgate de cerca de 80 brasileiros que estão "ilhados" pelas chuvas na região de Machu Picchu, no Peru. O avião deverá retornar ao Brasil no domingo, desembarcando os turistas em Brasília e no Rio de Janeiro.