FAB prepara 8 aviões para levar alimento e água ao Haiti Oito aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) estão sendo preparadas na manhã de hoje, no Rio de Janeiro e em Manaus, para levar água e alimentos às vítimas do terremoto no Haiti. De acordo com a FAB, os aviões são do modelo C-130 Hércules (três), Boeing 707 e C-105 Amazonas (quatro). Ontem, uma aeronave da FAB que transportava militares do próximo contingente para o Haiti não conseguiu pousar em Porto Príncipe, capital do país, tendo retornado a Boa Vista, no Acre.