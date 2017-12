Fábrica de fertilizantes explode e mata 16 na França Uma explosão, aparentemente acidental, numa fábrica de fertilizantes químicos da AZF em Toulouse (França) matou pelo menos 16 pessoas hoje. Mais 200 estão feridas, 50 delas gravemente. A polícia francesa bloqueou a área, evacuou todas as escolas na zona sul da cidade, fechou o aeroporto local e o metrô e redirecionou motoristas que passavam pelas estradas próximas à cidade. Toulouse possui pouco mais de 1 milhão de habitantes e fica próxima do centro da indústria aeronáutica da França. Por algumas horas pessoas pensaram que se tratasse de um atentado terrorista. A AZF classificou a explosão como um acidente, mas uma rádio francesa divulgou que ela só ocorreu porque funcionários fizeram misturas equivocadas de substâncias químicas. A AZF é a marca por trás da Grande Paroisse, o maior fabricante de fertilizantes da França. A companhia é controlada pela Atofina, unidade de químicos do grupo TotalFinaElf, o quarto maior produtor de combustíveis do mundo. A fábrica tem 460 empregados e é um dos 372 empreendimentos na França classificados pela União Européia como de alto risco, o que deveria significar condições redobradas de segurança. As informações são da Dow Jones.