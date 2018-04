Fábrica de vazamento tóxico vai reabrir

A fábrica de alumínio que provocou o acidente industrial de 4 de outubro na Hungria deverá ser reaberta entre amanhã e sexta-feira. "Já iniciamos o aquecimento industrial e assim que alcançarmos uma boa temperatura, reiniciaremos a produção", afirmou Gyorgy Bakondi, comissário do governo responsável por administrar a empresa. As localidades de Kolontár e Devecser, a 160 quilômetros ao sudoeste de Budapeste, foram as mais afetadas pela lama tóxica que fugiu de uma represa da fábrica, deixando nove mortos.