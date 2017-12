FAC destrói avião a serviço do narcotráfico Aviões da Força Aérea Colombiana (FAC) destruíram uma aeronave que aparentemente estava a serviço do narcotráfico e entrou no espaço aéreo da Colômbia, informaram porta-vozes oficiais. Uma porta-voz da Força Aérea Colombiana disse à EFE que o bimotor procedia da vizinha Venezuela e entrou na Colômbia pelo departamento de Cessar, às 23h30 (20h30 em Brasília). Diante da pressão exercida pelas aeronaves combate da FAC, o bimotor foi obrigado a aterrissar e posteriormente foi destruído. Nenhum dos ocupantes do bimotor, aeronave preferida dos narcotraficantes da região, foi preso na operação.