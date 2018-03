Facas são encontradas em avião canadense A polícia canadense está investigando a origem de facas encontradas no interior de um avião da Air Canada, que deveria ter partido para Nova York em 11 de setembro ?dia dos atentados contra o World Trade Center e o Pentágono. O avião só não levantou vôo do Aeroporto de Toronto porque o governo americano interditou os aeroportos do país. Facas foram as armas usadas pelos terroristas suicidas para dominar a tripulação e lançar três aviões contra as torres do WTC e o edifício do Pentágono, atentados que deixaram saldo de cerca de 5 mil mortos. Laura Cooke, porta-voz da empresa aérea canadense, disse que as facas foram encontradas por um passageiro no dia 14. Ela recusou-se a dar mais detalhes.