Facção de Arafat também anuncia cessar-fogo O movimento palestino Fatah, liderado por Yasser Arafat e o único dos três principais grupos palestinos que ainda não havia anunciado uma trégua nos ataques a Israel, declarou um cessar-fogo. Horas antes, os outros dois grupos, Jihad Islâmica e Hamas, tinham se comprometido com três meses de suspensão de hostilidades. A demora da Fatah foi atribuída a divisões internas da facção. Representantes da Fatah disseram que o conselho central do grupo aprovou uma ?suspensão de todas as ações militares? contra Israel, e acatará um plano de paz proposto pelo Egito. Não foi dito de quanto tempo seria a trégua, mas há informações de que a proposta egípcia prevê um cessar-fogo de um ano. A trégua havia sido negociada entre os três principais grupos palestinos ao longo da semana passada, mas o anúncio oficial foi adiado seguidas vezes. Além disso, líderes da Fatah ficaram contrariados com o fato de não terem sido consultados durante as negociações, conduzidas pelo líder palestino Marwan Barghouti, que se encontra preso em Israel.