Facções afegãs chegam a acordo Quatro fações afegãs chegaram a um acordo nas primeiras horas de terça-feira (04, pelo horário local) para a criação de um governo pós-Taleban, após um rápido progresso nas negociações após os Estados Unidos terem pressionado a Aliança do Norte a retirar obstáculos que poderiam levar ao fracasso das conversações sobre o futuro político do Afeganistão. Numa noite de agitação diplomática, um funcionário da Casa Branca, Zalmay Khalilzad, telefonou ao líder da Aliança do Norte Burhanuddin Rabbani em Cabul e recebeu dele uma promessa referente à divulgação - previamente postergada - dos nomes de uma lista de candidatos ao governo interino, disse o enviado norte-americano James F. Dobbins. Com a lista finalmente na mesa, as delegações que representam a Aliança do Norte, exilados leais ao ex-rei Mohammad Zaher Shah e dois grupos menores de exilados finalizaram rapidamente o texto de um acordo para estabelecer um conselho de governo interino de 29 membros, disse Ahmad Fawzi, porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com ele, na terça-feira serão iniciados os debates para decidir quem chefiará o conselho. Segundo um diplomata ocidental, esta rodada de negociações poderá durar mais 48 horas. A Aliança do Norte, que capturou Cabul e a maior parte do país em poder do Taleban com ajuda militar dos Estados Unidos, prometeu transferir o poder à administração interina assim que esta estiver formada. Dobbins, que pressionava as quatro facções para que fosse alcançado um acordo razoável a ser respeitado após sua implementação, orientou o trabalho de seus diplomatas após concluir que a aliança estava retardando a divulgação dos nomes de sua lista para evitar um acordo. Durante os últimos dias, a delegação da Aliança do Norte na Alemanha e líderes que retornaram a Cabul fizeram declarações conflitantes sobre o que consideravam aceitável. Numa das controvérsias mais sérias, a delegação na Alemanha informou que aceitaria uma força internacional de segurança enquanto o líder da aliança Burhanuddin Rabbani dizia que uma força composta exclusivamente por soldados afegãos seria capaz de fazer o serviço. "Quando há um atraso de um dia ou algo assim, entendemos como uma necessidade legítima de se consultar diferentes pessoas. Mas quando isto se repete, fica claro que mais obstáculos foram impostos pelo fato de o acordo desagradar a alguma parte", declarou Dobbins, levantando pela primeira vez a possibilidade real de que a negociação poderia fracassar. Younis Qanoonu, líder da delegação da Aliança do Norte, consultou Cabul, antes de iniciar uma reunião com as outras facções na qual apresentou a lista, contou Haji Ali Mirzai, um assessor do delegado da aliança Mohammad Natiqi. Participam da conferência interafegã de Bonn as delagações da Aliança do Norte, do ex-rei afegão, do Grupo de Chipre, formado por intelectuais exilados e apoiados pelo Irã, e do Grupo de Peshawar, de afegãos também no exílio, vinculados ao Paquistão. Segundo diplomatas, o plano da ONU prevê um conselho executivo interino de 29 membros para governar o Afeganistão e um conselho independente de anciãos para convocar uma assembléia tribal no fim de um período de seis meses. Durante esse período, o governo interino formularia uma Constituição e definiria o modo de transferência do poder. O ex-rei Shah poderia ser nomeado chefe simbólico desse processo e convocar a primeira Loya Jirga.