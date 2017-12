Facções afegãs discutem governo provisório A conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o futuro do Afeganistão chegou a um acordo sobre a estrutura do governo provisório a ser formado no país após o conflito entre os EUA e o Taleban. As quatro facções afegãs representadas no encontro, iniciado há uma semana nos arredores de Bonn, agora discutem os 29 nomes que vão compor o governo provisório. Também está em discussão a proposta de colocar uma força internacional de manutenção da paz no Afeganistão. "Não será fácil. Algumas escolhas são difíceis", disse o porta-voz da conferência, Ahmad Fawzi, referindo-se às discussões sobre a composição do governo provisório. Leia o especial