Facções palestinas devem se reunir no Egito dia 25 As conversações de conciliação entre facções palestinas, que ocorrerão no Egito, foram marcadas para a próxima quarta-feira (25), um porta-voz do Hamas e Fatah disse neste sábado. O encontro entre o Hamas e o Fatah estava previsto inicialmente para domingo, mas foi adiado na semana passada, com o Hamas criticando Israel pelas exigências feitas para uma trégua na Faixa de Gaza. Um oficial egípcio preferiu não confirmar a nova data, mas disse que a expectativa era de que as conversações começassem ainda este mês. O Hamas assumiu o poder em Gaza em junho de 2007, deixando ao Fatah o controle da Cisjordânia. Os dois lados nunca conseguiram chegar a um acordo para compartilharem o poder nos territórios palestinos. O Egito está tentando intermediar dois importantes acordos, um dos quais seria uma trégua duradoura entre Israel e o Hamas, e o outro um pacto de conciliação entre as facções palestinas rivais.