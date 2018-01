Façcões rivais continuam se enfrentando no Afeganistão Façcões rivais continuaram combatendo nesta quinta-feira nas proximidades de Gardez, capital da província de Paktia, no Afeganistão. Combatentes comandados por líderes tribais iniciaram os ataques na noite de terça-feira contra o senhor da guerra Pacha Khan, governador da província. Khan não sabe determinar quantas baixas os choques tinham causado. Um porta-voz do governo de Paktia, Abdul Kali, afirmou que a ofensiva sobre Gardez era comandada pelo senhor da guerra pró-Taleban Jalaludin Haqqani. Pacha Khan, um líder tribal pashtun que lutava ao lado da Aliança do Norte, enfrenta a resistência de outros senhores da guerra pashtuns aliados ao deposto regime Taleban, que querem desalojá-lo do governo da província. Paktia, uma região montanhosa no leste do Afeganistão que serve de rota para o lucrativo contrabando de produtos e tráfico de drogas para o Paquistão, é um esconderijo em potencial para combatentes do Taleban e da organização terrorista Al-Qaeda, liderada pelo saudita Osama bin Laden, que fogem dos comandos americanos. Aviões dos EUA sobrevoaram ontem a região, mas os combates entre as facções locais atrapalharam as operações de busca na região.