Facções rivais palestinas se enfrentam na Faixa de Gaza

Facções rivais palestinas se enfrentaram em uma batalha neste domingo, 10, aumentando as mortes no fim de semana para três e para 39 o número de feridos em lutas internas desde um cessar-fogo declarado no mês passado. Horas após militantes palestinos da Faixa de Gaza se infiltrarem no território israelense pela fronteira, aviões de Israel atacaram um edifício usado pela Jihad Islâmica, ferindo duas pessoas, informaram residentes locais. O Exército confirmou o ataque aéreo, como resposta a invasão de sábado. Além disso, informou que um ataque separado teve como alvo um local usado por um braço do Fatah para produzir armas. Moradores da região informaram que um caminhão de leite foi atingido, mas ninguém ficou ferido. A batalha mais dura entre o Hamas e o Fatah aconteceu na cidade do sul de Gaza, Rafah, onde centenas de atiradores se enfrentaram nas ruas e nos telhados. Os grupos atacaram as posições rivais com lança-granadas, morteiros e armas automáticas, de acordo com os locais, que se esconderam em abrigos. Dois homens do Fatah e um do Hamas foram mortos, informaram funcionários do hospital. Mais de 39 palestinos foram feridos durante o enfrentamento, ao menos 9 estão em uma situação crítica. Alguns foram levados para hospitais de cidades vizinhas.