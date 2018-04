Facções rivais se enfrentam nas ruas de Beirute Partidários do próximo primeiro-ministro do Líbano entraram em confronto hoje com rivais armados nas ruas de Beirute. Trata-se do primeiro episódio de violência política desde as eleições, realizadas no início deste mês. Horas antes, Saad Hariri, o bilionário que vai se tornar o próximo primeiro-ministro libanês, reuniu-se com seus antecessores como parte do delicado processo da formação de um governo que possa unificar o país, profundamente dividido.