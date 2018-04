Facebook apagará postagens de venda ilegal de armas

"Iremos remover postagens denunciadas que indiquem explicitamente uma tentativa específica de burlar ou ajudar outros a burlar a lei", disse a companhia, em nota divulgada na quarta-feira. "Por exemplo, removeremos postagens denunciadas em que o potencial comprador ou vendedor indicar que não será feita uma verificação de antecedentes ou que há disposição de negociar entre Estados sem um comerciante de armas licenciado."

Em fevereiro, autoridades federais do Kentucky acusaram um homem de Ohio de vender ilegalmente uma pistola de 9 milímetros para um adolescente do Kentucky, em uma transação feita por intermédio do Facebook. Enquanto isso, repórteres do site VentureBeat mostraram na semana passada que leva apenas 15 minutos para comprar uma arma de forma ilegal pela rede social. Fonte: Associated Press.