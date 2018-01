Facebook diz ter deletado milhares de perfis falsos em eleição na Alemanha

BERLIM - Em esforços para lutar contra as notícias falsas nas eleições da Alemanha, o Facebook disse nesta quarta-feira, 27, que deletou milhares de perfis falsos no último mês da campanha.

Richard Allan, vice-presidente de política pública do Facebook para a Europa, Oriente Médio e África, disse que a empresa colocou em prática uma série de esforços para garantir que a mídia social não fosse usada como plataforma para manipular a opinião pública.

“Essas ações não eliminaram completamente a desinformação nesta eleição, mas eles dificultaram o compartilhamento (de notícias falsas)”, disse o executivo do Facebook em comunicado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A chanceler Angela Merkel, da União Democrática Cristã, assegurou sua vitória no domingo com menos votos que o esperado. A situação a força a entrar em debates complexos com vários partidos para formar um novo governo.

++ Para entender: Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita do Bundestag

O Facebook diz que tem se esforçado para remover perfis falsos, principalmente quando há atividade suspeita – os casos mais conhecidos são a interferência estrangeira nas eleições da França e dos Estados Unidos.

++ Presidente da França entra com ação por divulgação de notícias falsas a seu respeito

A rede também trabalhou em estreita colaboração com as autoridades, incluindo o Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI), para monitorar ameaças de segurança durante a campanha presidencial alemã.

Um grande grupo de especialistas em política e em mídias sociais afirmaram que a campanha foi limpa em termos de ações em grande escala para tentar mudar os votos. / Reuters