Facebook habilita ferramenta para usuários informarem estado após terremoto

SANTIAGO - O Facebook ativou na madrugada desta quinta-feira, 17, uma ferramenta de geolocalização para que seus usuários possam informar sobre seu estado após o terremoto ocorrido durante a noite de ontem no Chile. Oito pessoas morreram e quase um milhão de moradores das áreas costeiras do país tiveram que deixar suas casas.

Segundo a rede social, que conta com 1,35 bilhão de usuários no mundo, o objetivo é tranquilizar os familiares, amigos e pessoas próximas, após o tremor que sacudiu oito regiões do centro e do norte do Chile.

"Avise seus amigos que você está fora de perigo. Confirme que está bem para que eles recebam uma notificação", diz a mensagem do site.

"Entre em contato rapidamente com seus amigos que estão na área. Confirme se souber que eles estão fora de perigo", destaca a rede social. /EFE