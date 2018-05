Falar como um radical, mas agir como um moderado

A economia teria como base um modelo matemático impossível no qual dois mais dois "é igual a seis ou oito", como disse no sábado. E os líderes do Partido Comunista fracassaram em formar uma geração de sucessores, deixando os altos escalões do governo nas mãos dos porta-estandartes da revolução - alguns deles, com 87 anos.

Raúl prometeu que as coisas não serão mais assim, anunciando um conjunto de mudanças que expande muito as pequenas empresas e permite - pela primeira vez desde a revolução, em 1959 - que os cubanos comprem e vendam imóveis, algo que atualmente só é feito num próspero mercado clandestino. Mas, se os ventos da mudança (ainda não se sabe se serão uma brisa ou uma ventania) emanam agora, os cubanos ainda os encaram com ambivalência e até ceticismo. Raúl tem evitado descrever as mudanças como... bem, mudanças, preferindo falar numa "modernização" do modelo socialista de Cuba.

Ainda assim o presidente mostrou-se um hábil observador ao diagnosticar a situação precária da economia, alertando que Cuba não pode mais sustentar funcionários públicos que pouco fazem em troca de seus salários, sugerindo até um fim para os boletos de racionamento que proporcionam alimentos e outras necessidades a preços muito subsidiados à população.

Mas Raúl não age como o reformista radical sugerido por seus discursos. Ele recuou recentemente do plano anunciado prevendo a demissão de 500 mil funcionários públicos, adiando os cortes indefinidamente. Em vez da rápida reforma econômica, anteriormente preparada pela liderança comunista, ele disse que boa parte das mudanças ocorrerá ao longo dos próximos 5 anos.

E, apesar de ele ter sugerido que os líderes do escalão superior - como ele próprio - passem a servir não mais do que dois mandatos consecutivos em seus cargos, ele se queixou da falta de preparo da geração mais jovem para assumir os principais postos do Estado. . / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

É REPÓRTER DO "NEW YORK TIMES"